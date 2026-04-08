Η Ελλάδα του βουνού: Στρατηγική στροφή για τον ορεινό τουρισμό με στόχο τη συντήρηση των αφίξεων - iefimerida.gr

Με φόντο μια ιδιαίτερα αβέβαιη τουριστική σεζόν, το υπουργείο Τουρισμού συστήνει στο ταξιδιωτικό κοινό την ορεινή όψη της Ελλάδας.



H ελληνική κυβέρνηση επιστρατεύει ένα εναλλακτικό plan b για την οικονομία της χώρας και τον τουρισμό, σε μια χρονιά που η σεζόν μόνο δεδομένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Γεωπολιτική αστάθεια, πληθωρισμός και πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρώπη αλλάζουν τον ταξιδιωτικό χάρτη, με τους τουρίστες να αναζητούν σχολαστικά τον τόπο διαμονής τους, συγκρίνοντας όχι μόνο προορισμό και υπηρεσίες, αλλά το σύνολο της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Απριλίου τη νέα καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό της Ελλάδας, σηματοδοτώντας την εκκίνηση για ένα προϊόν που θα μπορούσε να μετατοπίσει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς από το παραδοσιακό μοντέλο «Ηλιος και Θάλασσα».

Οπως τόνισε η ίδια, η επένδυση στην Ορεινή Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετατροπή ενός συμπληρωματικού τουριστικού προϊόντος σε ένα πλήρες τουριστικό αφήγημα, δώδεκα μήνες το χρόνο.

Στρατηγική στροφή για τον ορεινό τουρισμό με στόχο τη συντήρηση των αφίξεων

Σε μια προσπάθεια να βγει η Ελλάδα μπροστά στην τουριστική αδράνεια που καραδοκεί, το υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας μαζί με την εκστρατεία επικοινωνίας υπό τον τίτλο: «Ορεινή Ελλάδα. Σε Πάει Ψηλά. Όλο τον Χρόνο».

Σύμφωνα με την υπουργό, το διεθνές περιβάλλον, πλέον, επαναπροσδιορίζει τις ταξιδιωτικές επιλογές και ο σύγχρονος επισκέπτης στρέφεται σε προορισμούς με αυθεντική ταυτότητα: «τόπους που προσφέρουν βιωματικές εμπειρίες και μια βαθύτερη σύνδεση με τη φύση και την τοπική ζωή», όπως είπε χαρακτηριστικά στην ειδική παρουσίαση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέρα από τουριστικός προορισμός, η ορεινή Ελλάδα παρουσιάζεται και ως τόπος ανάτασης, που αναζωογονεί, φέρνει τον ταξιδιώτη πιο κοντά στη φύση και πιο κοντά στον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οπως περιέγραψε, η ορεινή Ελλάδα, με τη γεωγραφική της πολυμορφία και την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, ανταποκρίνεται με μοναδικό τρόπο σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας εμπειρίες που δεν εξαντλούνται στο τοπίο, αλλά αγγίζουν κάτι ουσιαστικότερο: την αίσθηση της ανάτασης. «Η ανάταση δεν περιγράφει το υψόμετρο ή τη φυσική δραστηριότητα — περιγράφει τη μοναδική εκείνη κατάσταση που βιώνει ο ταξιδιώτης όταν έρχεται σε επαφή με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του: το τοπίο, την ιστορία, την κοινότητα», υπογράμμισε.

Στόχος της νέας εκστρατείας είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας της Ορεινής Ελλάδας μέσα από την πολυμορφία εμπειριών που συνδυάζουν φύση, ευεξία, πολιτισμό και γαστρονομία, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη στον ορεινό χώρο.

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο για τη νέα καμπάνια και ποια νέα προϊόντα θα αναπτυχθούν

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε πολλαπλά μέσα -τηλεόραση, ψηφιακές πλατφόρμες και θεματικό περιεχόμενο- μέσα από επιμέρους ενότητες που αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας στην Ορεινή Ελλάδα, περιγράφουν τα στελέχη του υπουργείου Τουρισμού, υπογραμμίζοντας πως το σχετικό τηλεοπτικό σποτ θα είναι η μεγάλη αφετηρία μιας επικοινωνίας που θα εξελίσσεται και θα εμπλουτίζεται με νέες ιστορίες το επόμενο διάστημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πρώτο πλάνο παραμένει η μετεξέλιξη των χιονοδρομικών κέντρων σε υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας και η προβολή για τα ορειβατικά καταφύγια και τα τουριστικά καταλύματα σε ορεινούς προορισμούς, λιγότερο προβεβλημένους.

Στη συνέχεια, το υπουργείο θα εξετάσει τα μαζικά αιτήματα των εκπροσώπων των τουριστικών φορέων και ξενοδοχειακών ενώσεων για ανάπτυξη μοναδικών προορισμών της χώρας, όπως είναι η Δράμα, η Πιερία, η Καβάλα, η Κόνιτσα και τα γύρω ηπειρωτικά μικρά χωριά, αλλά και τα Μετέωρα, που, ενώ θα μπορούσαν να αναπτύξουν δυναμικά προϊόντα (από τουρισμό πολυτελείας μέχρι κινηματογραφικό προορισμό), πάσχουν από σοβαρές ελλείψεις υποδομών και μάρκετινγκ.

Στα σχέδια πάντως της κυβέρνησης και των τουριστικών παραγόντων είναι η σύνδεση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού με τον πολιτισμό και το MICE μέσα από τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών ή βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών απαιτητικών τουριστών, καθώς και μέσα από τη σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές / γευσιγνωστικές εμπειρίες, τον οικοτουρισμό, την ευεξία, τον τουρισμό περιπέτειας και τις αθλητικές δραστηριότητες.

Τέλος, εξετάζεται περαιτέρω αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων, αρχοντικών, μύλων, ελαιοτριβείων, αποθηκών και άλλων εγκαταλελειμμένων υποδομών για τη δημιουργία ειδικών μουσείων ή ημι-υπαίθριων αγορών και food halls με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα.