HIIF: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Νέας Οικονομίας - Eπενδύσεις, βιωσιμότητα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις - iefimerida.gr

Σε έναν κόμβο καινοτομίας, υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στοχεύει να εξελιχθεί η Ελλάδα, αποτελώντας έναν σταθερό, ασφαλή και ελκυστικό προορισμό για διεθνείς επενδυτές. Έχοντας πλέον ανακτήσει τη θετική διεθνή εικόνα της, έπειτα από χρόνια δημοσιονομικής εξυγίανσης αλλά και μία σειρά σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου, σε σχέση με το παρελθόν, επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταλυτικό ρόλο, στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να διαδραματίσει το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF): το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα του Υπερταμείου που δημιουργήθηκε με στόχο να προσελκύσει επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της νέας οικονομίας, όπως η ενέργεια, η αγροτεχνολογία, η κυκλική και η γαλάζια οικονομία καθώς και οι ψηφιακές υποδομές. Την προετοιμασία και υλοποίηση του, υποστήριξε η BlackRock Financial Markets Advisory.

Το «σήμα εκκίνησης» της λειτουργίας του HIIF δόθηκε επίσημα στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο «Athens International Investor Summit (AIIS), με θέμα «Επενδύοντας στις Υποδομές ως Μοχλό Ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων του σημαντικού αυτού διεθνούς forum, βρέθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας στη χώρα μας, οι θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η βιωσιμότητα, οι υποδομές, η καινοτομία η τεχνολογία. Αλλά και το όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 40 διεθνείς θεσμικοί φορείς, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 20 τρισ. δολαρίων ενώ συμμετείχαν επίσης, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Το μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη προς την επιχειρηματική κοινότητα ήταν πως η αλλαγή σελίδας που έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα «ήρθε για να μείνει» ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι «οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες». Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε πως η χώρα μας μπορεί να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες και λόγω της θέσης της, στο «σταυροδρόμι» μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρωθυπουργός της χώρας κατά την ομολία του

Η νέα θυγατρική του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, το HIIF, που σηματοδοτεί παράλληλα τον θεσμικό μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας επιταχυντής στην προσπάθεια για προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε κρίσιμους τομείς. Αποτελώντας ένα όχημα στρατηγικής σημασίας προκειμένου κατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου η Ελλάδα διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική και διαθέτοντας ανεξάρτητη διακυβέρνηση, στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων με κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το νέο Ταμείο ξεκινά τη λειτουργία του «προίκα» 303 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η υλοποίηση της πρώτης του επένδυσης αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Στόχος για τα επόμενα χρόνια, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία.

Στην παρούσα φάση άλλωστε η συγκυρία για τη χώρα είναι ευνοϊκή. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, καταγράφει ένα από τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2025 προβλέπεται στο 2,3%, υψηλότερος από τον μέσο όρο του 0,8%, αντίστοιχα, της Ευρωζώνης.