Η CrediaBank και η Ευρώπη Ασφαλιστική μαζί σε έναν ενιαίο χρηματοοικονομικό Όμιλο - iefimerida.gr

Η CrediaBank ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ευρώπη Ασφαλιστική και η NAK Insurance Brokers εντάσσονται στον Όμιλο CrediaBank, ενισχύοντας την παρουσία του στις γενικές ασφαλίσεις και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.



Η ένταξη δημιουργεί δυνατότητες συνδυασμού τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, οι δυνατότητες αυτές αφορούν τη σύνδεση της χρηματοδότησης με εξειδικευμένες καλύψεις για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εμπορικές πιστώσεις και μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους. Για τους ιδιώτες, δημιουργούνται προοπτικές ευρύτερης πρόσβασης σε ασφαλιστικές λύσεις μέσα από τα κανάλια και το δίκτυο του Ομίλου.



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Η Ευρώπη Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1985, με εξειδίκευση στην κάλυψη μεγάλων εμπορικών, βιομηχανικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς και στις ασφαλίσεις εγγυήσεων, μεταφορών και μεγάλων έργων. Η NAK Insurance Brokers διαθέτει εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην ασφάλιση πιστώσεων και χαρτοφυλάκιο άνω των 250 εταιρικών πελατών.



Στις 2 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά επίσης η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens των 212.257.200 νέων κοινών μετοχών της CrediaBank που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης.



Η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Ευρώπη Holdings επιβεβαιώνει την εκτελεστική μας ικανότητα και τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε τις στρατηγικές μας επιλογές. Η Ευρώπη προσθέτει στον Όμιλο εξειδικευμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία, έμπειρους ανθρώπους και νέες δυνατότητες ανάπτυξης, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε πληρέστερες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Προχωρούμε στην αξιοποίηση των συνεργειών, δημιουργώντας διατηρήσιμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».



Ο Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστικής, πρόσθεσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Ευρώπη Ασφαλιστικής, μιας ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας με δυνατό brand name, η οποία διαχρονικά χαρακτηρίζεται από συνεχή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην αγορά και, πάνω απ’ όλα, από συνετή διοίκηση και καταξιωμένα στελέχη τα οποία με επαγγελματισμό και αφοσίωση κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών της. Η ένταξή μας στον Όμιλο της CrediaBank δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Ευρώπη Ασφαλιστικής με την ισχύ και τη δυναμική της CrediaBank, είμαστε βέβαιοι ότι θα διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».