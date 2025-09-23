 Χρηματιστήριο: Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών

Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στα 14,61 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,61 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,08%), της Metlen (+1,00%), της Πειραιώς (+0,99%) και του ΔΑΑ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+6,49%) και Κέκροψ (+4,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Παΐρης (-8,18%) και Νάκας (-5,56%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρηματιστήριο άνοδος Γενικός Δείκτης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ