Χρηματιστήριο: Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών - iefimerida.gr

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στα 14,61 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,61 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,08%), της Metlen (+1,00%), της Πειραιώς (+0,99%) και του ΔΑΑ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+6,49%) και Κέκροψ (+4,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Παΐρης (-8,18%) και Νάκας (-5,56%).

