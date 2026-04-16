Χρηματιστήριο: Η αγορά υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων - iefimerida.gr

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.

Μικρά κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής καταγραφής νέων υψηλών για τους δείκτες S&P Nasdaq, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις διπλωματικές προσπάθειες για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στις 2.300,58 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.300,58 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,49%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,62 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,37%), της Lamda Development (+1,94%), της Elvalhalcor (+1,73%), της ΕΥΔΑΠ (+1,52%) και της Alpha Bank (+1,43%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,99%) και της Motor Oil (-0,75%).

Ανοδικά κινούνται 70 μετοχές, 18 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (+28,83%) και Προοδευτική (+5,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δρομέας (-2,14%) και Minerva (-1,75%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ