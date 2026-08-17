Χρηματιστήριο: Στις 2.613,59 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με πτώση 0,37% - iefimerida.gr

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Στα 11,23 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.613,59 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,37%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,34%), της Elvalhalcor (+1,37%), του ΟΤΕ (+0,86%) και της Viohalco (+0,79%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,35%), της Coca Cola HBC (-1,10%), του ΔΑΑ (-0,94%) και της Εθνικής (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 38 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Space Hellas (+5,86%) και Lamda Development (+3,34%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-7,43%) και Ξυλεμπορία(π) (-6,70%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ