Χρηματιστήριο: Στις 2.560,09 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,38% - iefimerida.gr

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές και στις επικείμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed και της ΕΚΤ η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί μετά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας.

Στα 18,27 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς απογοήτευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC για τη χρήση γ' τριμήνου 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 π.μ. διαμορφώνεται στις 2.560,09 μονάδες, με πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,27 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικοί τίτλοι, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση 7ετούς ευρωομόλογου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,75%.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν από την αυριανή αργία της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ