 Χρηματιστήριο: Στις 2.560,09 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,38% - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στις 2.560,09 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,38%

Πινακας χρηματιστηρίου
Φωτογραφία: Intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές και στις επικείμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed και της ΕΚΤ η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί μετά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας.

Στα 18,27 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς απογοήτευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC για τη χρήση γ' τριμήνου 2026.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 π.μ. διαμορφώνεται στις 2.560,09 μονάδες, με πτώση 0,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 18,27 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικοί τίτλοι, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση 7ετούς ευρωομόλογου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,75%.

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η τελευταία πριν από την αυριανή αργία της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρηματιστήριο Γενικός Δείκτης πτώση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ