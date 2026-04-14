﻿Χρηματιστήριο σε ανοδική τροχιά: Στις 2.272,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με ισχυρό τζίρο - iefimerida.gr

Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και τον τζίρο να ενισχύεται.

Mε τις τιμές των μετοχών να κινούνται δυναμικά και το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο, η συνολική εικόνα της αγοράς ενισχύεται.



Ισχυρή άνοδος στο ταμπλό

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.272,55 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,10%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 243,82 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 2,25%, ενώ ο δείκτης της μέσης κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,81%, αντανακλώντας τη γενικευμένη θετική τάση στην αγορά.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν η Eurobank (+5,71%), η Εθνική (+5,08%), η Πειραιώς (+3,85%), η Viohalco (+3,70%) και η Elvalhalcor (+3,15%).

Αντιθέτως, πτωτικά κινούνται η Allwyn (-2,71%), η Metlen (-1,99%) και τα ΕΛΠΕ (-1,62%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, με 8.843.747 και 7.812.150 μετοχές αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 46,77 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 33,24 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ανοδικά κινούνται 71 μετοχές, 42 υποχωρούν και 11 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Προοδευτικής (+8,43%) και της Εκτέρ (+8,20%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν η Elinoil (-4,44%) και η Μουζάκης (κ) (-4,31%).

Θετικό το διεθνές κλίμα

﻿Ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής ανόδου των δεικτών στη Wall Street και της σημερινής υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου. Το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον εμφανίζεται ενθαρρυντικό, ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Παράλληλα, οι αγορές εκφράζουν αισιοδοξία ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ ενδέχεται να οδηγήσει το Ιράν σε συμφωνία και να επιταχύνει τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.