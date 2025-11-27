Χρηματιστήριο: Πτώση 0,34% στο κλείσιμο, στα 133,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, ενώ υποχώρησε και ο τζίρος.

Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,69%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.099,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.093,22 μονάδες (-0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 133,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.166.860 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,09%), Elvalhalcor (+2,01%), της ΕΥΔΑΠ (+1,70%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,95%), της Motor Oil (-1,79%), της Viohalco (-1,51%), της ΔΕΗ (-1,51%) και της Eurobank (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 8.621.291 και 3.907.173 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,35 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 51 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intralot (+7,07%) και Unibios (+5,23%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-3,69%) και Ξυλεμπορία (π) (-2,68%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,3500 +0,75%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0200 -1,23%

METLEN:45,0000 +2,09%

OPTIMA:7,8100 -0,13%

ΤΙΤΑΝ: 45,7500 +0,33%

ALPHA BANK: 3,5690 -1,95%

AEGEAN AIRLINES: 14,3600 -0,28%

VIOHALCO: 9,8000 -1,51%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,8800 +1,55%

ΔΑΑ:10,2000 +0,49%

ΔΕΗ: 17,6300 -1,51%

COCA COLA HBC:43,2600 +0,51%

ΕΛΠΕ: 8,3250 -0,89%

ELVALHALCOR: 3,2950 +2,01%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,5400 -0,48%

ΕΥΔΑΠ: 7,1600 +1,70%

EUROBANK: 3,4720 -1,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -0,43%

MOTOR OIL: 28,4800 -1.,79%

JUMBO: 27,3800 -0,80%

ΟΛΠ:39,4000 -0,25%

ΟΠΑΠ: 17,7000 +0,51%

ΟΤΕ: 17,3300 -0,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1200 -0,97%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,4400 -0,16%