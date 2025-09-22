 Χρηματιστήριο: Με πτώση 0,29% εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - iefimerida.gr
Χρηματιστήριο: Με πτώση 0,29% εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πινακας χρηματιστηρίου
Φωτογραφία: Intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στις 2.024,61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.024,61 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,84%), της Metlen (+0,50%) και της Εθνικής (+0,26%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-3,12%), της Elvalhalcor (-1,71%), της Motor Oil (-1,38%) και της Aegean Airlines (-1,11%).

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (+10,14%) και ΕΛΒΕ (+2,80%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,46%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,75%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρηματιστήριο Γενικός Δείκτης τιμές μετοχές

