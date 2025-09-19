Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,17% -Στις 2.030,46 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - iefimerida.gr

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.030,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.036,44 μονάδες (+0,46%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,06 μονάδες (-0,10%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 1,56%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου σημειώνει μικρή άνοδο 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,16%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 467,41 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στην αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων λόγω της αναπροσαρμογής του δείκτη FTSE Russell, ενώ διακινήθηκαν 67.366.219 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,78%), Viohalco (+2,30%), της Motor Oil (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+2,23%) και της Aktor (+2,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,18%), της Σαράντης (-2,21%), της Optima Bank (-2,01%), του ΟΤΕ (-1,30%) και της Metlen (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τράπεζα Κύπρου και η Alpha Bank διακινώντας 15.939.934 και 13.201.626 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τράπεζα Κύπρου με 122,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 67,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,80%) και Elvalhalcor (+5,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,31%) και Mermeren (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: