 Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,17% -Στις 2.030,46 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - iefimerida.gr
Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,17% -Στις 2.030,46 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Credits: Intimenews
Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.030,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.036,44 μονάδες (+0,46%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,06 μονάδες (-0,10%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 1,56%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου σημειώνει μικρή άνοδο 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,16%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 467,41 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στην αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων λόγω της αναπροσαρμογής του δείκτη FTSE Russell, ενώ διακινήθηκαν 67.366.219 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,78%), Viohalco (+2,30%), της Motor Oil (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+2,23%) και της Aktor (+2,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,18%), της Σαράντης (-2,21%), της Optima Bank (-2,01%), του ΟΤΕ (-1,30%) και της Metlen (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τράπεζα Κύπρου και η Alpha Bank διακινώντας 15.939.934 και 13.201.626 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τράπεζα Κύπρου με 122,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 67,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,80%) και Elvalhalcor (+5,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,31%) και Mermeren (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR: 8,1800 +2,12%
  • ΚΥΠΡΟΥ: 7,7000 +2,67%
  • METLEN: 50,5000 -1,27%
  • OPTIMA: 8,2800 -2,01%
  • ΤΙΤΑΝ: 35,9000 -0,83%
  • ALPHA BANK: 3,3620 -0,53%
  • AEGEAN AIRLINES: 13,8800 +1,61%
  • VIOHALCO: 7,1200 +2,30%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0800 +0,87%
  • ΔΑΑ: 10,1400 +0,60%
  • ΔΕΗ: 14,0700 -0,42%
  • COCA COLA HBC: 41,8000 +1,01%
  • ΕΛΠΕ: 8,4950 +2,23%
  • ELVALHALCOR: 2,9300 +5,78%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 11,7050 -2,05%
  • ΕΥΔΑΠ: 7,0900 +0,14%
  • EUROBANK: 3,2600 +1,27%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 +1,37%
  • MOTOR OIL: 26,1800 +2,27%
  • JUMBO: 32,0400 +1,01%
  • ΟΛΠ: 42,6500 -3,18%
  • ΟΠΑΠ: 20,1600 +1,82%
  • ΟΤΕ: 16,6600 -1,30%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9080 +0,64%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -2,21%
