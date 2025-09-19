Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,17% -Στις 2.030,46 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - iefimerida.gr

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.030,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.036,44 μονάδες (+0,46%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,06 μονάδες (-0,10%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 1,56%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου σημειώνει μικρή άνοδο 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,16%.
Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 467,41 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στην αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων λόγω της αναπροσαρμογής του δείκτη FTSE Russell, ενώ διακινήθηκαν 67.366.219 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,78%), Viohalco (+2,30%), της Motor Oil (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+2,23%) και της Aktor (+2,12%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,18%), της Σαράντης (-2,21%), της Optima Bank (-2,01%), του ΟΤΕ (-1,30%) και της Metlen (-1,27%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τράπεζα Κύπρου και η Alpha Bank διακινώντας 15.939.934 και 13.201.626 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τράπεζα Κύπρου με 122,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 67,08 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,80%) και Elvalhalcor (+5,78%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,31%) και Mermeren (-4,35%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR: 8,1800 +2,12%
- ΚΥΠΡΟΥ: 7,7000 +2,67%
- METLEN: 50,5000 -1,27%
- OPTIMA: 8,2800 -2,01%
- ΤΙΤΑΝ: 35,9000 -0,83%
- ALPHA BANK: 3,3620 -0,53%
- AEGEAN AIRLINES: 13,8800 +1,61%
- VIOHALCO: 7,1200 +2,30%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0800 +0,87%
- ΔΑΑ: 10,1400 +0,60%
- ΔΕΗ: 14,0700 -0,42%
- COCA COLA HBC: 41,8000 +1,01%
- ΕΛΠΕ: 8,4950 +2,23%
- ELVALHALCOR: 2,9300 +5,78%
- ΕΘΝΙΚΗ: 11,7050 -2,05%
- ΕΥΔΑΠ: 7,0900 +0,14%
- EUROBANK: 3,2600 +1,27%
- LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 +1,37%
- MOTOR OIL: 26,1800 +2,27%
- JUMBO: 32,0400 +1,01%
- ΟΛΠ: 42,6500 -3,18%
- ΟΠΑΠ: 20,1600 +1,82%
- ΟΤΕ: 16,6600 -1,30%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9080 +0,64%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -2,21%