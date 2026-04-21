Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,04% στο κλείσιμο, στα 183,46 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Συγκρατημένες οι κινήσεις των επενδυτών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο.

Με άνοδο άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, ενώ συγκρατημένες κινήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.222.553 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,52%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,41%), της Motor Oil (+2,40%), της ΕΥΔΑΠ (+1,94%), των ΕΛΠΕ (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,62%) και της Τιτάν (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,45%), Jumbo (-1,63%), Metlen (-1,62%) και της Σαράντης (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.665.392 και 4.123.508 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος (+7,31%) και Έλαστρον (+5,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π)(-10,95%) και Μουζάκης (-6,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,0000 -0,54%

ALLWYN:13,6000 -0,15%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2700 -0,54%

METLEN:34,1000 -1,62%

OPTIMA:9,2100 -0,65%

ΤΙΤΑΝ: 46,4800 +1,30%

ALPHA BANK: 3,8100 +0,50%

AEGEAN AIRLINES: 13,0500 -0,08%

VIOHALCO: 14,5200 +0,28%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,7000 -0,25%

ΔΑΑ:10,9600 +0,64%

ΔΕΗ: 18,6800 +0,16%

COCA COLA HBC:49,8500 -2,45%

ΕΛΠΕ: 9,5400 +1,87%

ELVALHALCOR: 4,0800 +1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,4800 +0,70%

ΕΥΔΑΠ: 9,4500 +1,94%

EUROBANK: 3,9980 +1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2450 -0,24%

MOTOR OIL: 35,8000 +2,40%

JUMBO: 24,1000 -1,63%

ΟΛΠ:38,7000 +0,52%

ΟΤΕ: 18,3000 +2,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7600 -0,94%