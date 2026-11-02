Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Κλείσιμο με μεικτές τάσεις, σημαντικές απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας - iefimerida.gr

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν μετοχές εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 213,67 μονάδων (+0,41%), στις 51.983,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 272,68 μονάδων (-1,07%), στις 25.164,31 μονάδες.

O ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 38,67 μονάδων (-0,51%), στις 7.541,40 μονάδες.