Χρηματιστήριο: Στις 2.230,97 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 2,40% - iefimerida.gr

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν κέρδη ενόψει Πάσχα, σε κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας.

Σημαντικές απώλειες σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά μετά την χθεσινή άνοδο. Οι επενδυτές προχωρούν σε αποκόμιση των βραχυχρόνιων κερδών ενόψει των αργιών του Πάσχα.

Αρνητικό είναι και το διεθνές κλίμα, καθώς τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της νέας ανόδου στις τιμές του πετρελαίου.

Ρευστοποιήσεις μετά το ράλι

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.230,97 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,40%. Ενδοσυνεδριακά σημείωσε χαμηλό στις 2.227,79 μονάδες, υποχωρώντας κατά 2,54%, επιβεβαιώνοντας την ένταση των πιέσεων.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 155,81 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική των κινήσεων κατοχύρωσης κερδών. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 2,56%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 1,39%.

Πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον

Το αρνητικό momentum ενισχύεται από το επιφυλακτικό διεθνές επενδυτικό κλίμα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να διατηρούν την αβεβαιότητα στις αγορές. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η μεταβλητότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επιβαρύνουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Παρά τις πιέσεις, επιμέρους τίτλοι κατέγραψαν ανθεκτικότητα, με τις μετοχές της Motor Oil να ενισχύονται κατά 1,95%, των ΕΛΠΕ κατά 0,93% και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 0,21%.

Τραπεζικές μετοχές στο επίκεντρο

Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές, με την Alpha Bank να υποχωρεί κατά 5,02%, τη Eurobank κατά 4,55%, την Optima Bank κατά 4,08% και την Εθνική κατά 3,89%, ενώ η Metlen καταγράφει πτώση 3,86%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Alpha Bank, με 10.708.974 και 5.619.770 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 20,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 19,65 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, 32 μετοχές κινούνται ανοδικά, 76 πτωτικά και 10 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+16,28%) και Prodea (+5,36%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι Mermeren (-5,20%) και Alpha Bank (-5,02%).