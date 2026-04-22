Χρηματιστήριο: Στις 2.246,95 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,61% - iefimerida.gr

Χρηματιστήριο: Στις 2.246,95 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,61%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου,﻿ ενώ ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Μετά την παράταση εκεχειρίας στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.246,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,61%.

Στα 17,79 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,79 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,05%) και του ΟΤΕ (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-5,57%), της Coca Cola HBC (-2,21%), Alpha Bank (-1,44%) και της Εθνικής (-1,10%).

Οι μετοχές του ΔΑΑ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6620 ευρώ ανά μετοχή.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+2,68%) και Profile(+2,52%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,48%) και ΔΑΑ (-5,57%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

