Χρηματιστήριο: Στις 2.609,86 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με πτώση 0,5% - iefimerida.gr

Με πτώση διαπραγματεύεται το χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) μετά από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε +3,66%.

Στα 80,09 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Επιδείνωση καταγράφεται στο επενδυτικό κλίμα διεθνώς, με τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να δέχονται επίσης πιέσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:45 διαπραγματεύεται στις 2.609,86 μονάδες, με απώλειες 0,5%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 80,09 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα αποτελέσματα των εισηγμένων. Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του εννεαμήνου 2026. Την Πέμπτη ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της και η Eurobank.

ΑΠΕ-ΜΠΕ