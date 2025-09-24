 Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.056,27 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, άνοιγμα με πτώση 0,33% - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.056,27 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, άνοιγμα με πτώση 0,33%

Στο κόκκινο το Χρηματιστήριο Αθηνών
Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,17%.

Στα 9,45 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,61%), της Elvalhalcor (+0,34%) και του ΟΤΕ (+0,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,06%), της Alpha Bank (-0,88%) και της Σαράντης (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 37 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ακρίτας (+3,77%) και Παϊρης (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-1,89%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,70%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρηματιστήριο μετοχές τιμές Γενικός Δείκτης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ