Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.056,27 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, άνοιγμα με πτώση 0,33% - iefimerida.gr

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά υποχωρεί μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,17%.
Στα 9,45 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.056,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,33%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,45 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,61%), της Elvalhalcor (+0,34%) και του ΟΤΕ (+0,24%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,06%), της Alpha Bank (-0,88%) και της Σαράντης (-0,76%).
Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 37 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ακρίτας (+3,77%) και Παϊρης (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-1,89%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,70%).
ΑΠΕ-ΜΠΕ