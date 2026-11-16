Χρηματιστήριο: Στις 2.636,22 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με οριακή πτώση 0,01%

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η εβδομάδα για το ﻿Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία θα ανακοινωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και η εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street.

Με οριακή πτώση 0,01% το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 10:55 διαπραγματεύεται με οριακή πτώση 0,01%, στις 2.636,22 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 13,12 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται σήμερα οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ και της Aegean Airlines για το εννεάμηνο του 2026, οι οποίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Παράλληλα, η σημερινή χρηματιστηριακή ατζέντα περιλαμβάνει τις αποκοπές μερισμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Jumbo.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) ενέκρινε μέσω ταχείας διαδικασίας τη δευτερογενή εισαγωγή των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Coca-Cola HBC, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Alpha International Holdings S.A., ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance Ltd.

ΑΠΕ-ΜΠΕ