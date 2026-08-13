 Χρηματιστήριο: Με άνοδο το άνοιγμα -Ηπια υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου - iefimerida.gr
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Χρηματιστήριο: Με άνοδο το άνοιγμα -Ηπια υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία αρχείου: Εurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Στα 15,37 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.618,84 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,77%), της Viohalco (+1,12%) , των ΕΛΠΕ (+1,01%) και του ΟΤΕ (+0,71%).

Αντιθέτως οριακή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC(-0,18%) και της Τιτάν (-0,10%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 15 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Θράκης (+3,40%) και ΚΡΙ- ΚΡΙ (+3,06%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-1,95%) και Cenergy (-0,94%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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