Χρηματιστήριο: Στις 2.546,92 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 0,65% - iefimerida.gr

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών στραμμένο στην προσπάθεια ανάκαμψης της αγοράς, ξεκινά η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα στο Euronext Athens.

Μετά τις ισχυρές απώλειες που καταγράφηκαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, με ήπια άνοδο διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 28 και 29 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαπραγματεύεται στις 11:00 στις 2.546,92 μονάδες, με άνοδο 0,65%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 33 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές εν όψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο 2026 και οι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς και οι επιχειρηματικές εξελίξεις στις Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ