Χρηματιστήριο: Στις 2.603,71 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,39% - iefimerida.gr

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Στα 20,17 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγων

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί παρά την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, στον απόηχο της απόφασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προβεί σε αγορές ομολόγων μακρά διάρκειας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.603,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,92%), της Allwyn (+1,04%), Optima Bank (+0,89%) και της Elvalhlacor (+0,82%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,52%), των ΕΛΠΕ (-0,66%) και της Jumbo (-0,38%).

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 21 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Revoil (+2,54%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντρετέκ (-9,59%) και Centric Συμμετοχών (-2,50%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ