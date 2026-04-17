Χρηματιστήριο: Στις 2.279,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,21% - iefimerida.gr

 Χρηματιστήριο: Στις 2.279,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,21%
Χρηματιστήριο: Στις 2.279,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,21%

Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία: intimenews
Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,21%.

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Στις 11:00, ο Γενικος Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.279,69 μονάδες. Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,18 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,51%), της Alpha Bank (+1,05%), της Viohalco (+0,98%) και της Allwyn (+0,94%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,62%), της Coca Cola HBC (-1,38%), της Optima Bank (-0,93%) και της Metlen (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+19,20%) και Attica Συμμετοχών (+4,31%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CPI (-1,96%) και Alter Ego Media(-1,68%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετοχές τιμές

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ