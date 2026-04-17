Χρηματιστήριο: Στις 2.279,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,21% - iefimerida.gr

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,21%.

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Η αξία των συναλλαγών στα 14,18 εκατ. ευρώ

Στις 11:00, ο Γενικος Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.279,69 μονάδες. Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,18 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,51%), της Alpha Bank (+1,05%), της Viohalco (+0,98%) και της Allwyn (+0,94%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,62%), της Coca Cola HBC (-1,38%), της Optima Bank (-0,93%) και της Metlen (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+19,20%) και Attica Συμμετοχών (+4,31%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CPI (-1,96%) και Alter Ego Media(-1,68%).

