Χρηματιστήριο: Tο καμπανάκι της έναρξης της σημερινής συνεδρίασης χτύπησε η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού - iefimerida.gr

Tο καμπανάκι της έναρξης της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου χτύπησε η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, μιλώντας για εμπιστοσύνη.

Επ’ ευκαιρία της έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την απόλυτα επιτυχημένη ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί και το «καμπανάκι» μια νέα αναπτυξιακή φάση της τράπεζας που έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες.

«Να θωρακίσουμε την Τράπεζα απέναντι σε κάθε δυσκολία και κραδασμό»

«Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, να διευρύνουμε τη μετοχική μας βάση προσελκύοντας πλέον και διεθνή κεφάλαια, αλλά και να θωρακίσουμε την Τράπεζα απέναντι σε κάθε δυσκολία και κραδασμό που μπορεί να προέλθει από το εξωτερικό περιβάλλον», είπε η Ελένη Βρεττού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη που σχεδόν έφτασε τις 3,8 φορές, με προσφορές άνω των 1,1 δισ. ευρώ και τη συμμετοχή υψηλού κύρους θεσμικών επενδυτών από Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και πάνω από 7.000 ιδιώτες «επιβεβαιώνει στην πράξη την αναγνώριση της αγοράς στη μέχρι τώρα πορεία μας αλλά και την εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας», είπε η CEO της CrediaBank, υπογραμμίζοντας ότι το 80% των μετοχών κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές.

Σήμερα, όπως είπε η Ελένη Βρεττού, η Τράπεζα έχει 10.700 μετόχους, η Τhrivest ελέγχει περίπου το 40,7 % και το Υπερταμείο που έχει ειδικά δικαιώματα, το 29,9%, ενώ κανείς μέτοχος δεν έχει ποσοστό άνω του 5%. Οι τρεις cornerstone επενδυτές έβαλαν 30 εκατ. η Fiera και από 50 εκατ. το Discovery και η Marbella.

Και τόνισε ότι η επιτυχία της αύξησης ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις και μάλιστα σε περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας «αυτή η εμπιστοσύνη έχει διπλάσια αξία». Φυσικά η μεγάλη υπερκάλυψη της ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και στην ελληνική οικονομία.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο «εξαγορές», η Ελένη Βρεττού, μιλώντας με εκπροσώπους του Τύπου, είπε ότι «δεν έχουν εμμονή ότι πρέπει να κάνουμε εξαγορά» αλλά αυτό που αποτελεί στόχο της Τράπεζας να προχωρά σε κινήσεις που δημιουργούν μεγάλη αξία στους μετόχους. Η ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας στο asset management και στο bank assurance παραμένει υπό εξέταση.

Η τράπεζα, όπως τόνισε η Ελένη Βρεττού δεν επιθυμεί να διατηρεί περισσότερο κεφάλαια από όσα χρειάζονται και απαιτεί ο επόπτης και η διοίκηση «θέλει να αγοράζει χαμηλά και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους».