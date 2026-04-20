Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% στο κλείσιμο, στα 237,84 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο σήμερα Δευτέρα, καθώς επανέρχεται η ανησυχία σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.232,78 μονάδες (-3,31%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 237,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.988.807 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε σήμερα κατά 3,143 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,79%) και της Jumbo (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-4,52%), της Elvalhalcor (-4,40%), της Aegean (-4,39%), της Motor Oil (-4,27%), της Εθνικής (-4,20%), της Optima Bank (-3,74%), των ΕΛΠΕ (-3,65%), της Πειραιώς (-3,62%) και της Alpha Bank (-3,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.484.478 και 4.547.707 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Τζιρακιάν (+5,49%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-4,52%) και της Elvalhalcor (-4,40%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,0600 -0,90%

ALLWYN: 13,6200 -1,27%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3200 -2,71%

METLEN: 34,6600 -4,52%

OPTIMA: 9,2700 -3,74%

ΤΙΤΑΝ: 46,2400 -3,06%

ALPHA BANK: 3,7910 -3,61%

AEGEAN AIRLINES: 13,0600 -4,39%

VIOHALCO: 14,4800 -2,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,8000 -0,24%

ΔΑΑ: 10,8900 -1,09%

ΔΕΗ: 18,6500 -0,37%

COCA COLA HBC: 51,1000 +0,79%

ΕΛΠΕ: 9,3650 -3,65%

ELVALHALCOR: 4,0150 -4,40%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3800 -4,20%

ΕΥΔΑΠ: 9,2700 -1,70%

EUROBANK: 3,9500 -3,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2600 -0,79%

MOTOR OIL: 34,9600 -4,27%

JUMBO: 24,5000 +0,49%

ΟΛΠ: 38,5000 -1,28%

ΟΤΕ: 17,8700 -0,28%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 -3,62%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9000 -2,61%

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ