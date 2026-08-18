Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στον απόηχο της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου - iefimerida.gr

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Με ήπια πτώση κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της εκτίναξης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, λόγω των ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στα τα 13,45 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.616,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,51%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,42%), της Elvalhalcor (+0,41%) και της Motor Oil (+0,27%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,50%), Eurobank (-1,36%), Πειραιώς (-1,08%) και της Εθνικής (-0,79%).

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές, 46 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+2,94%) και Παϊρης (+1,90%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (-2,40%) και Παπουτσάνης (-2,29%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ