Χρηματιστήριο: Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι μετοχές -Πάνω από τις 2.070 μονάδες η χρηματιστηριακή αγορά - iefimerida.gr

 Χρηματιστήριο: Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι μετοχές -Πάνω από τις 2.070 μονάδες η χρηματιστηριακή αγορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι μετοχές -Πάνω από τις 2.070 μονάδες η χρηματιστηριακή αγορά

Ανδρας στο χρηματιστήριο Αθηνών
Φωτογραφία: intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται πάνω από τις 2.070 μονάδες.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,63%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:15, διαμορφώνεται στις 2.072,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 56,17 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,31%.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,12%), της Aegean Airlines (+2,45%), της ΔΕΗ (+1,35%) και του ΟΠΑΠ (+0,98%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,73%), της Optima Bank (-0,89%), της ΕΥΔΠΑ (-0,72%) και της Aktor (-0,65%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Cenergy και η Alpha Bank διακινώντας 1.340.771 και 408.250 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Cenergy με 19,55 εκατ. ευρώ και η Metlen με 9,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 41 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+3,14%) και Metlen (+3,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-4,55%) και Ιντερτέκ (-4,06%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

