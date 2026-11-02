 Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,64% -Στις 2.602,41 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - iefimerida.gr
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Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,64% -Στις 2.602,41 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο Αθήνα
Φωτογραφία: Nick Paleologos / SOOC
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Η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προσήμου χαρακτήρισαν την εικόνα της αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Motor Oil, ενώ στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Lamda Development.

Χρηματιστήριο: Κλείσιμο στις 2.602,41 μονάδες

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,64%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.637,67 μονάδες (+0,71%) και κατώτερη τιμή στις 2.602,07 μονάδες (-0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 254,95εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.683.649 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,50%), της Landa Development (+2,20%), της Optima Bank (+1,83%) και της Jumbo (+1,48%).

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Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,86%), της Motor Oil (-5,80%), της Πειραιώς (-2,90%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,42%), της CrediaBank (-2,13%) και της Alpha Bank (-2,11%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.267.298 και 6.150.441 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 50,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 62 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,38%) και Νάκας (+5,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-6,25%) και Λανακάμ (κ) (-6,18%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR: 10,3400 -0,19%
  • ALLWYN: 11,4000 +0,40%
  • ΚΥΠΡΟΥ:10,6200 +0,28%
  • CREDIABANK:0,9200 -2,13%
  • METLEN:48,0000 αμετάβλητη
  • OPTIMA:13,3600 +1,83%
  • ΤΙΤΑΝ: 47,9000 +0,84%
  • ALPHA BANK: 4,4000 -2,11%
  • AEGEAN AIRLINES: 10,9300 +1,20%
  • VIOHALCO: 15,2200 -0,78%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 38,6400 -2,42%
  • ΔΑΑ:12,3400 +1,06%
  • ΔΕΗ: 23,4600 +0,43%
  • COCA COLA HBC:57,5000 +2,50%
  • ΕΛΠΕ: 17,0400 -5,86%
  • ELVALHALCOR: 3,5100 -0,14%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 15,7850 +0,32%
  • ΕΥΔΑΠ: 13,7200 -0,29%
  • EUROBANK: 4,4550 -0,96%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 6,0500 +2,20%
  • MOTOR OIL: 63,3500 -5,80%
  • JUMBO: 27,4000 +1,48%
  • ΟΛΠ:43,8500 +0,34%
  • ΟΤΕ: 18,8500 αμετάβλητη
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,5160 -2,90%
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