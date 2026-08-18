Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,49% -Στα 235,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Απώλειες σημειώνουν τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια στον απόηχο της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της εκτίναξης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, λόγω των ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.606,12 μονάδες (-0,90%).

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Στα 235,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.681.360 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,67%), της Κύπρου (+1,21%), της Motor Oil (+1,16%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,46%), της Alpha Bank (-3,12%), της CrediaBank (-2,66%) και Jumbo (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.972.706 και 6.959.849 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,72 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 67 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+11,79%) και MIG (+4,84%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-6,40%) και Space Hellas (-4,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,1800 -0,59%

ALLWYN: 14,1750 +0,53%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,8400 +1,21%

CREDIABANK: 0,9500 -2,66%

METLEN: 48,4800 -1,38%

OPTIMA: 11,2800 +2,73%

ΤΙΤΑΝ: 50,8000 -1,36%

ALPHA BANK: 4,5320 -3,12%

AEGEAN AIRLINES: 12,1900 +0,16%

VIOHALCO: 17,3000 -3,46%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,7800 -0,91%

ΔΑΑ: 10,4500 -0,19%

ΔΕΗ: 21,9000 -0,27%

COCA COLA HBC: 53,5000 +0,56%

ΕΛΠΕ: 15,0000 +2,67%

ELVALHALCOR: 3,6650 +0,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4250 -0,58%

ΕΥΔΑΠ: 11,7800 +1,03%

EUROBANK: 4,5260 -0,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6950 -0,59%

MOTOR OIL: 56,9000 +1,16%

JUMBO: 26,5000 -1,12%

ΟΛΠ: 41,2500 +0,24%

ΟΤΕ: 19,8000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0800 -0,59%