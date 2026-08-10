Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,31% -Στα 194,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου τη Δευτέρα, εν μέσω κλίματος επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Metlen και της Alpha Bank, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.606,95 μονάδες, σημειώνοντας 0,31%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.597,26 μονάδες (-0,68%) και υψηλότερη τιμή στις 2.616,52 μονάδες (+0,04%)..

Στα 194,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 194,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.226.732 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,73%), Alpha Bank (+1,06%), της Τιτάν (+0,58%) και της Jumbo (+0,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Coca Cola HBC (-4,30%), του ΟΛΠ (-3,28%), της Elvalhalcor (-1,74%) και της Aegean Airlines (-1,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.124.243 και 3.927.719 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 23,43 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 23,41 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 58 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (+9,52%) και Λεβεντέρης(π) (+9,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Coca Cola HBC (-4,30%) και Ίλυδα (-4,09%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,7400 +0,37%

ALLWYN:13,5350 +0,33%

ΚΥΠΡΟΥ:10,.6700 -0,19%

CREDIABANK:0,9400 -0,95%

METLEN:49,7000 +2,73%

OPTIMA:10,7000 -1,38%

ΤΙΤΑΝ: 52,1500 +0,58%

ALPHA BANK: 4,5950 +1,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,1700 -1,62%

VIOHALCO: 18,0000 -0,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8600 +0,72%

ΔΑΑ:10,6100 +0,86%

ΔΕΗ: 21,7600 -0,82%

COCA COLA HBC:55,6000 -4,30%

ΕΛΠΕ: 13,0000 -0,54%

ELVALHALCOR: 3,6600 -1,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2200 +0,22%

ΕΥΔΑΠ: 10,8600 -1,09%

EUROBANK: 4,5000 +0,04%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4100 +0,16%

MOTOR OIL: 53,0000 αμετάβλητη

JUMBO: 25,9600 +0,46%

ΟΛΠ:42,8000 -3,28%

ΟΤΕ: 19,6600 -0,61%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9760 +0,24%

ΑΠΕ-ΜΠΕ