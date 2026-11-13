Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,16% -Στα 235,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, ενώ υποχώρησε η συναλλακτική δραστηριότητα, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil και της Helleniq Energy, ενώ συνεχίστηκαν οι πιέσεις στον τίτλο της Allwyn.

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι δείκτες στη Wall Street στο άνοιγμα της συναλλαγών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά άνω των 18 μηνών, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.636,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.662,57 μονάδες (+0,84%) και κατώτερη τιμή στις 2.637,53 μονάδες (-0,11%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 3,25%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 24,31%.

Στα 235,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.823.856 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,56%), της Helleniq Energy (+1,95%), της Aktor (+1,18%) και του ΔΑΑ (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-3,42%), της Elvalhalcor (-2,07%), της Viohalco (-1,86%), της Eurobank (-1,29%) και της Πειραιώς (-1,05%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.139.845 και 4.380.979 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,07 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,05 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 50 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος (+9,17%) και Q&R (+5,41%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-3,42%) και Alpha Trust Ανδρομέδα (-2,87%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 +1,18%

ALLWYN:9,6500 -3,42%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9200 -0,36%

CREDIABANK:0,9340 -0,32%

METLEN:45,9000 -0,43%

OPTIMA:14,8800 +0,74%

ΤΙΤΑΝ: 45,6200 -0,52%

ALPHA BANK: 4,7430 +0,27%

AEGEAN AIRLINES: 11,5400 +0,70%

VIOHALCO: 15,8200 -1,86%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,0400 +0,24%

ΔΑΑ:12,3300 +1,07%

ΔΕΗ: 23,0200 -0,35%

COCA COLA HBC:50,2000 +0,40%

ΕΛΠΕ: 17,2800 +1,95%

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ELVALHALCOR: 3,5500 -2,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,4400 -0,46%

ΕΥΔΑΠ: 13,7200 -1,01%

EUROBANK: 4,8200 -1,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0100 -0,50%

MOTOR OIL: 62,1000 +2,56%

JUMBO: 27,7000 +0,36%

ΟΛΠ:43,0500 +0,35%

ΟΤΕ: 18,8700 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9940 -1,05%