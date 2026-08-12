Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,03% -Στα 242,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Τετάρτη, ενώ με μικρές μεταβολές κινούνται και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της ΕΥΔΑΠ, της Lamda και της CrediaBank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.613,73 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,03%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.620,41 μονάδες (+0,23%) και κατώτερη τιμή στις 2.606,50 μονάδες (-0,30%).

Στα 242,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 242,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.679.374 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Lamda Development (+1,93%), της CrediaBank (+1,43%) και της Alpha Bank (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,65%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,56%), της Aktor (-1,17%), της Aegean Airlines (-1,14%), της Metlen (-1,11%) και της Coca Cola HBC (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 9.787.060 και 7.459.251 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,65 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 27,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 50 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,86%) και CNL Capital (+6,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-10,00%) και Αγροτικός Οίκος Σπύρου (-2,78%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,1800 -1,17%

ALLWYN:13,5000 -0,15%

ΚΥΠΡΟΥ:10,7800 +0,75%

CREDIABANK:0,9940 +1,43%

METLEN:49,9400 -1,11%

OPTIMA:10,9100 -0,09%

ΤΙΤΑΝ: 51,7500 +0,49%

ALPHA BANK: 4,6800 +0,86%

AEGEAN AIRLINES: 12,1300 -1,14%

VIOHALCO: 17,9000 -0,44%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:44,2800 -1,56%

ΔΑΑ:10,5900 -0,09%

ΔΕΗ: 22,0800 -0,09%

COCA COLA HBC:54,2000 -1,09%

ΕΛΠΕ: 13,9000 +2,21%

ELVALHALCOR:3,7100 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 11,8000 +2,61%

EUROBANK: 4,5100 +0,02%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5900 +1,93%

MOTOR OIL: 53,1500 αμετάβλητη

JUMBO: 26,4000 -0,23%

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ΟΛΠ:41,8000 -1,65%

ΟΤΕ: 19,6600 +0,56%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9900 +0,24%