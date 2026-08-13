 Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,02% -Στα 212,134 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr
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Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,02% -Στα 212,134 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία αρχείου: Εurokinissi
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Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Πέμπτη, με την αγορά στο κλείσιμο να παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.613,23 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.622,97 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.608,16 μονάδες (-0,21%).

Στα 212,134 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,134 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.536.090 μετοχές.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,55%), των ΕΛΠΕ (+2,09%), της Coca Cola HBC (+2,03%) και της Τιτάν (+1,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,53%), της Εθνικής (-1,17%), της Motor Oil (-1,13%) και της Metlen (-0,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 5.302.751 και 4.953.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 24,86 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 24,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 42 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,20%) και Λεβεντέρης (κ) (+8,70%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δρομέας (-3,12%) και Λανακάμ(κ) (-2,36%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,4400 +2,55%

ALLWYN: 13,4400 -0,44%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,8000 +0,19%

CREDIABANK: 0,9900 -0,40%

METLEN: 49,5000 -0,88%

OPTIMA: 11,0000 +0,82%

ΤΙΤΑΝ: 52,3000 +1,06%

ALPHA BANK: 4,7000 +0,43%

AEGEAN AIRLINES: 12,2100 +0,66%

VIOHALCO: 17,8400 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,0000 -0,63%

ΔΑΑ: 10,5800 -0,09%

ΔΕΗ: 21,9000 -0,82%

COCA COLA HBC: 55,3000 +2,03%

ΕΛΠΕ: 14,1900 +2,09%

ELVALHALCOR: 3,7000 -0,27%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,0100 -1,17%

ΕΥΔΑΠ: 11,6200 -1,53%

EUROBANK: 4,5000 -0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6200 +0,46%

MOTOR OIL: 52,5500 -1,13%

JUMBO: 26,5600- +0,61%

ΟΛΠ: 41,8500 +0,12%

ΟΤΕ: 19,7600 +0,51%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9300 -0,60%

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