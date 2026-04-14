Χρηματιστήριο: Έκλεισε με ισχυρή άνοδο 2,64% -Στα 470,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Ισχυρές ανοδικές τάσεις, με υψηλό τζίρο, κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τις αργίες του Πάσχα.
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ανοδικά συνεχίζει και η Wall Street εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.
Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,64%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%).
Στα 470,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 72.896.941 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,23%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+9,16%), της Eurobank (+7,56%), της Εθνικής (+5,95%), της Κύπρου (+5,68%), της Viohalco (+5,19%), της Πειραιώς (+4,47%) και της Alpha Bank (+4,40%).
Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-5,56%), της Metlen (-2,49%), της Motor Oil (-1,29%) και της Σαράντης (-0,90%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.273.634 και 17.828.737 μετοχές, αντιστοίχως.
Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 90,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 72,71 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 29 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+9,16%) και Εκτέρ (+8,20%).
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-5,56%) και Doppler (-3,30%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,9600 +9,16%
ALLWYN: 13,6000 -5,56%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,3000 +5,68%
METLEN: 35,2000 -2,49%
OPTIMA: 9,1850 +3,20%
ΤΙΤΑΝ: 48,9000 +0,58%
ALPHA BANK: 3,8000 +4,40%
AEGEAN AIRLINES: 12,9000 +3,04%
VIOHALCO: 14,2000 +5,19%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,0400 +3,20%
ΔΑΑ: 10,8200 +1,41%
ΔΕΗ: 19,5800 +1,50%
COCA COLA HBC: 50,7000 +1,40%
ΕΛΠΕ: 9,8500 -0,20%
ELVALHALCOR: 4,0850 +3,03%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,1300 +5,95%
ΕΥΔΑΠ: 9,1300 -0,76%
EUROBANK: 4,0140 +7,56%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +1,41%
MOTOR OIL: 38,000 -1,20%
JUMBO: 23,3200 -0,51%
ΟΛΠ: 38,9500 +2,37%
ΟΤΕ: 18,1000 +1,12%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4600 +4,47%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,4000 -0,90%