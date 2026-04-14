Χρηματιστήριο: Έκλεισε με ισχυρή άνοδο 2,64% -Στα 470,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Ισχυρές ανοδικές τάσεις, με υψηλό τζίρο, κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη του συνεδρίαση μετά τις αργίες του Πάσχα.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ανοδικά συνεχίζει και η Wall Street εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,64%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%).

Στα 470,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 470,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 72.896.941 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+9,16%), της Eurobank (+7,56%), της Εθνικής (+5,95%), της Κύπρου (+5,68%), της Viohalco (+5,19%), της Πειραιώς (+4,47%) και της Alpha Bank (+4,40%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-5,56%), της Metlen (-2,49%), της Motor Oil (-1,29%) και της Σαράντης (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.273.634 και 17.828.737 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 90,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 72,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 29 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Aktor (+9,16%) και Εκτέρ (+8,20%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Allwyn (-5,56%) και Doppler (-3,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9600 +9,16%

ALLWYN: 13,6000 -5,56%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3000 +5,68%

METLEN: 35,2000 -2,49%

OPTIMA: 9,1850 +3,20%

ΤΙΤΑΝ: 48,9000 +0,58%

ALPHA BANK: 3,8000 +4,40%

AEGEAN AIRLINES: 12,9000 +3,04%

VIOHALCO: 14,2000 +5,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,0400 +3,20%

ΔΑΑ: 10,8200 +1,41%

ΔΕΗ: 19,5800 +1,50%

COCA COLA HBC: 50,7000 +1,40%

ΕΛΠΕ: 9,8500 -0,20%

ELVALHALCOR: 4,0850 +3,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,1300 +5,95%

ΕΥΔΑΠ: 9,1300 -0,76%

EUROBANK: 4,0140 +7,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +1,41%

MOTOR OIL: 38,000 -1,20%

JUMBO: 23,3200 -0,51%

ΟΛΠ: 38,9500 +2,37%

ΟΤΕ: 18,1000 +1,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,4600 +4,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,4000 -0,90%