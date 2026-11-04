Το Χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο 1,77% λίγες ώρες μετά την σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να ακολουθεί το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, κλείνοντας πάνω από τις 2.660 μονάδες.

Μοχλό της ανόδου της αγοράς απετέλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν και οι μετοχές της Coca Cola HBC και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές και οι αμερικανικές μετοχές στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, στον απόηχο του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,77%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.683,19 μονάδες (+2,56%).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 437,593 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.835.467 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,01%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%), της Εθνικής (+4,50%), της Optima Bank (+3,06%), Coca Cola HBC (+3,16%), Aegean Airlines (+2,51%) και της Τιτάν (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,94%), της Lamda Development (-1,72%) και της Allwyn (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.664.179 και 11.460.146 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 86,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 64,27 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,48%) και Alpha Bank (+5,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-5,77%) και Attica Συμμετοχών (-5,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: