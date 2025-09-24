 Χρηματιστήριo: Έκλεισε με άνοδο 0,11% -Στα 228,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr
Χρηματιστήριo: Έκλεισε με άνοδο 0,11% -Στα 228,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πίνακες στο χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών υποχωρούσε.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 2,28%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Lamda Development, της Κύπρου και της Elvalhalcor.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,36 μονάδες

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,36 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.052,06 μονάδες (-0,53%) και υψηλότερη τιμή στις 2.064,04 μονάδες (+0,05%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.813.567 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+4,84%), της Κύπρου (+3,62%), της Elvalhalcor (+2,23%), της Motor Oil (+1,85%) και της Optima Bank (+1,58%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,24%), της Τιτάν (-1,40%), της Σαράντης (-1,36%) και του ΟΤΕ (-1,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 19.258.480 και 4.907.978 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 67,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,11 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 51 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Ακρίτας (+12,74%) και Χαϊδεμένος (+9,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές Προοδευτική (-3,77%) και Αττικές Εκδόσεις (-2,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR: 8,1700 αμετάβλητη
  • ΚΥΠΡΟΥ: 8,0200 +3,62%
  • METLEN: 49,2000 -0,40%
  • OPTIMA: 8,3800 +1,58%
  • ΤΙΤΑΝ: 35,3000 -1,40%
  • ALPHA BANK: 3,5300 -0,28%
  • AEGEAN AIRLINES: 13,6600 αμετάβλητη
  • VIOHALCO: 7,2500 +0,83%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8600 αμετάβλητη
  • ΔΑΑ:10,0900 +0,10%
  • ΔΕΗ: 14,2700 -0,49%
  • COCA COLA HBC:41,5000 -0,72%
  • ΕΛΠΕ: 8,4950 +1,07%
  • ELVALHALCOR: 2,9850 +2,23%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 12,2700 -0,24%
  • ΕΥΔΑΠ: 7,0800 αμετάβλητη
  • EUROBANK: 3,3680 +1,23%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 7,8000 +4,84%
  • MOTOR OIL: 26,4400 +1,85%
  • JUMBO: 31,3600 -2,24%
  • ΟΛΠ:43,4000 -0,12%
  • ΟΠΑΠ: 20,2000 αμετάβλητη
  • ΟΤΕ: 16,4800 -1,20%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3430 +1,16%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0200 -1,36%
