Χρηματιστήριo: Έκλεισε με άνοδο 0,11% -Στα 228,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών υποχωρούσε.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 2,28%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Lamda Development, της Κύπρου και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,36 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.052,06 μονάδες (-0,53%) και υψηλότερη τιμή στις 2.064,04 μονάδες (+0,05%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.813.567 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+4,84%), της Κύπρου (+3,62%), της Elvalhalcor (+2,23%), της Motor Oil (+1,85%) και της Optima Bank (+1,58%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,24%), της Τιτάν (-1,40%), της Σαράντης (-1,36%) και του ΟΤΕ (-1,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 19.258.480 και 4.907.978 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 67,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,11 εκατ. ευρώ.

Μοιράστηκαν οι κερδισμένες με τις χαμένες μετοχές. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 51 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές Ακρίτας (+12,74%) και Χαϊδεμένος (+9,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές Προοδευτική (-3,77%) και Αττικές Εκδόσεις (-2,84%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: