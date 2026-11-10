Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 1,24% -Στα 406,71 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Τρίτη, με την αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για δεύτερη συνεδρίαση.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω νέας υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

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Αντιθέτως, με πτώση άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο και επαναφέρουν τις ανησυχίες ότι η FED θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα της ημέρας, στις 2.642,07 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,24%.

Στα 406,71 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 406,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.862.306 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,19%), της Optima Bank (+4,53%), των ΕΛΠΕ (+4,00%), της Alpha Bank (+3,20%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,98%), της Elvalhalcor (+2,92%) και της Aegean Airlines (+2,37%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,73%) και της Motor Oil (-0,50%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.930.837 και 10.967.501 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 109,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 62,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 31 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+6,42%) και ΕΛΒΕ (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-5,56%) και Χαϊδεμένος (-4,24%)

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2200 +0,20%

ALLWYN:9,9700 -2,73%

ΚΥΠΡΟΥ:10,8200 +1,03%

CREDIABANK:0,9340 +1,52%

METLEN:46,4800 +1,22%

OPTIMA:14,7700 +4,53%

ΤΙΤΑΝ: 47,0800 +1,25%

ALPHA BANK: 4,7740 +3,20%

AEGEAN AIRLINES: 11,6700 +2,37%

VIOHALCO: 15,8200 +5,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,5000 +2,98%

ΔΑΑ:12,0200 +0,25%

ΔΕΗ: 23,8600 +0,59%

COCA COLA HBC:51,3000 +0,59%

ΕΛΠΕ: 16,9000 +4,00%

ELVALHALCOR: 3,5200 +2,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,2850 +1,08%

ΕΥΔΑΠ: 13,8200 +1,02%

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EUROBANK: 4,8200 +1,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9350 +0,34%

MOTOR OIL: 59,7000 -0,50%

JUMBO: 28,0800 +0,50%

ΟΛΠ:42,9000 +1,30%

ΟΤΕ: 18,8000 +0,53%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 +1,52%