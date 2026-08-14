 Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,38% -Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr
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Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,38% -Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών / Φωτογραφία αρχείου: intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Εθνικής και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.601,60 μονάδες (-0,45%).

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Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο 0,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 23,70%.

Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.825.851 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,85%), της Εθνικής (+2,84%), των ΕΛΠΕ (+2,68%), της Optima Bank (+1,82%), Allwyn (+1,79%), της Aegean Airlines (+1,56%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,81%), της Elvalhalcor (-1,62%), της ΔΕΗ (-0,91%) και της Titan (-0,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,038.147 και 4.767.290 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 23,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Space Hellas (+7,25%) και Αφοί Κορδέλλου (+5,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-5,79%) και Λανακάμ(κ) (-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,5000 +0,57%

ALLWYN: 13,6800 +1,79%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7600 -0,37%

CREDIABANK: 0,9830 -0,71%

METLEN: 49,1600 -0,69%

OPTIMA: 11,2000 +1,82%

ΤΙΤΑΝ: 51,8500 -0,86%

ALPHA BANK: 4,6700 -0,64%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +1,56%

VIOHALCO: 17,7400 -0,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,9600 -0,09%

ΔΑΑ: 10,6200 +0,38%

ΔΕΗ: 21,7000 -0,91%

COCA COLA HBC: 54,3000 -1,81%

ΕΛΠΕ: 14,5700 +2,68%

ELVALHALCOR: 3,6400 -1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4650 +2,84%

ΕΥΔΑΠ: 11,8000 +1,55%

EUROBANK: 4,5100 +0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 -0,60%

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MOTOR OIL: 55,1000 +4,85%

JUMBO: 26,7800 +0,83%

ΟΛΠ: 41,5500 -0,72%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9900 +0,60%

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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