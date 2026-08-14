Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,38% -Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Εθνικής και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.601,60 μονάδες (-0,45%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο 0,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 23,70%.
Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.825.851 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,85%), της Εθνικής (+2,84%), των ΕΛΠΕ (+2,68%), της Optima Bank (+1,82%), Allwyn (+1,79%), της Aegean Airlines (+1,56%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,55%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,81%), της Elvalhalcor (-1,62%), της ΔΕΗ (-0,91%) και της Titan (-0,86%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,038.147 και 4.767.290 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 23,09 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Space Hellas (+7,25%) και Αφοί Κορδέλλου (+5,93%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-5,79%) και Λανακάμ(κ) (-3,38%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,5000 +0,57%
ALLWYN: 13,6800 +1,79%
ΚΥΠΡΟΥ: 10,7600 -0,37%
CREDIABANK: 0,9830 -0,71%
METLEN: 49,1600 -0,69%
OPTIMA: 11,2000 +1,82%
ΤΙΤΑΝ: 51,8500 -0,86%
ALPHA BANK: 4,6700 -0,64%
AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +1,56%
VIOHALCO: 17,7400 -0,56%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,9600 -0,09%
ΔΑΑ: 10,6200 +0,38%
ΔΕΗ: 21,7000 -0,91%
COCA COLA HBC: 54,3000 -1,81%
ΕΛΠΕ: 14,5700 +2,68%
ELVALHALCOR: 3,6400 -1,62%
ΕΘΝΙΚΗ: 16,4650 +2,84%
ΕΥΔΑΠ: 11,8000 +1,55%
EUROBANK: 4,5100 +0,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 -0,60%
MOTOR OIL: 55,1000 +4,85%
JUMBO: 26,7800 +0,83%
ΟΛΠ: 41,5500 -0,72%
ΟΤΕ: 19,8000 +0,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9900 +0,60%
ΑΠΕ-ΜΠΕ