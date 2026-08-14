Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,38% -Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο, κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Εθνικής και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.601,60 μονάδες (-0,45%).

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Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο 0,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 23,70%.

Στα 234,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.825.851 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,85%), της Εθνικής (+2,84%), των ΕΛΠΕ (+2,68%), της Optima Bank (+1,82%), Allwyn (+1,79%), της Aegean Airlines (+1,56%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,81%), της Elvalhalcor (-1,62%), της ΔΕΗ (-0,91%) και της Titan (-0,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,038.147 και 4.767.290 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 23,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Space Hellas (+7,25%) και Αφοί Κορδέλλου (+5,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-5,79%) και Λανακάμ(κ) (-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,5000 +0,57%

ALLWYN: 13,6800 +1,79%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7600 -0,37%

CREDIABANK: 0,9830 -0,71%

METLEN: 49,1600 -0,69%

OPTIMA: 11,2000 +1,82%

ΤΙΤΑΝ: 51,8500 -0,86%

ALPHA BANK: 4,6700 -0,64%

AEGEAN AIRLINES: 12,4000 +1,56%

VIOHALCO: 17,7400 -0,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,9600 -0,09%

ΔΑΑ: 10,6200 +0,38%

ΔΕΗ: 21,7000 -0,91%

COCA COLA HBC: 54,3000 -1,81%

ΕΛΠΕ: 14,5700 +2,68%

ELVALHALCOR: 3,6400 -1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4650 +2,84%

ΕΥΔΑΠ: 11,8000 +1,55%

EUROBANK: 4,5100 +0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 -0,60%

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MOTOR OIL: 55,1000 +4,85%

JUMBO: 26,7800 +0,83%

ΟΛΠ: 41,5500 -0,72%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9900 +0,60%

ΑΠΕ-ΜΠΕ