Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,25% -Στα 226,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου τη Δευτέρα, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών η αγορά κινήθηκε ήπια πτωτικά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Allwyn, της Lamda Development και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,25%.

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Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.603,81 μονάδες (-0,74%).

Στα 226,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 226,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.506.737 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+3,07%), της Lamda Development (+2,36%), της Motor Oil (+2,09%), της Πειραιώς (+1,50%), της Eurobank (+1,33%) και της ΔΕΗ (+1,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,48%), της Coca Cola HBC (-2,03%), της Optima Bank (-1,96%), της Aegean Airlines (-1,85%) και του ΔΑΑ (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.965.018 και 8.879.555 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 44,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 40,96 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 40 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+9,57%) και Space Hellas (+5,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-6,52%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,59%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2400 -2,48%

ALLWYN:14,1000 +3,07%

ΚΥΠΡΟΥ:10,7100 -0,46%

CREDIABANK:0,9760 -0,71%

METLEN:49,1600 αμετάβλητη

OPTIMA:10,9800 -1,96%

ΤΙΤΑΝ: 51,5000 -0,68%

ALPHA BANK: 4,6780 +0,17%

AEGEAN AIRLINES: 12,1700 -1,85%

VIOHALCO: 17,9200 +1,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,1800 +0,50%

ΔΑΑ:10,4700 -1,41%

ΔΕΗ: 21,9600 +1,20%

COCA COLA HBC:53,2000 -2,03%

ΕΛΠΕ: 14,6100 +0,27%

ELVALHALCOR: 3,6400 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 16,5200 +0,33%

ΕΥΔΑΠ: 11,6600 -1,19%

EUROBANK: 4,5700 +1,33%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7350 +2,36%

MOTOR OIL: 56,2500 +2,09%

JUMBO: 26,8000 +0,07%

ΟΛΠ:41,1500 -0,96%

ΟΤΕ: 19,8000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,1400 +1,50%