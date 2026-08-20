Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,23% -Στα 200,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο την Πέμπτη, εν μέσω ήπιας καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών και αρνητικού ανοίγματος της Wall Street, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της CrediaBank και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.609,36 μονάδες (+0,61%) και κατώτερη τιμή στις 2.591,95 μονάδες (-0,06%).

Στα 200,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.081.161 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,34%), Crediabank (+3,49%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,70%), της Elvalhalvor (+1,92%) και της Metlen (+1,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,38%), της Coca Cola HBC (-1,14%), της ΔΕΗ (-1,09%) και της Εθνικής (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.881.349 και 3.785.700 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,14 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 41 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+9,52%) και Optima Bank (+5,34%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-8,56%) και ΣΙΔΜΑ (-5,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,0800 +0,20%

ALLWYN:13,9100 -0,50%

ΚΥΠΡΟΥ:10,4600 +0,19%

CREDIABANK:0,9790 +3,49%

METLEN:48,5400 +1,46%

OPTIMA:11,8300 +5,34%

ΤΙΤΑΝ: 50,4000 +0,10%

ALPHA BANK: 4,4260 +0,41%

AEGEAN AIRLINES: 12,1700 +1,00%

VIOHALCO: 17,1400 -1,38%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8200 +2,70%

ΔΑΑ:10,4400 +0,58%

ΔΕΗ:21,8400 -1,09%

COCA COLA HBC:51,9000 -1,14%

ΕΛΠΕ: 15,3000 +0,99%

ELVALHALCOR: 3,7200 +1,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,2000 -0,80%

ΕΥΔΑΠ: 11,7800 -0,51%

EUROBANK: 4,4700 +0,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5400 +0,15%

MOTOR OIL: 58,7500 +0,26%

JUMBO: 26,0400 -0,23%

ΟΛΠ:40,9500 αμετάβλητη

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ΟΤΕ: 19,9200 +0,45%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 +0,50%