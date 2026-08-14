Χρηματιστήριο: Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με άνοδο 0,31% -Έχουν καταγραφεί κέρδη 23,70% από τις αρχές του έτους - iefimerida.gr

Με ήπια άνοδο 0,31% έκλεισε το Χρηματιστήριο την εβδομάδα, με την αγορά να συμπληρώνει τέσσερις σερί ανοδικές εβδομάδες, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει συνολικά κέρδη 7,19%.

Στον συγκριτικό πίνακα αποτιμήσεων της HSBC το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται ότι κινείται με discount, παρά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζεται με εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για τους επόμενους 12 μήνες περίπου στις 10,8 φορές, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο αρκετών μεγάλων διεθνών χρηματιστηρίων.

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Στις 10,8 φορές αποτιμάται και η ηπειρωτική Κίνα, ενώ ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται αγορές όπως το Κατάρ, η Πολωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Βραζιλία και η Τουρκία. η Ινδία διαπραγματεύεται με P/E 21,3 φορές, η Ταϊβάν με 20,5 φορές και η Τσεχία με 16 φορές.

Θετική εικόνα στους διεθνείς οίκους

Σε νέες αναβαθμίσεις των τιμών -στόχων για τις τραπεζικές μετοχές, προσχωρούν οι διεθνείς οίκοι, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Moody's δίνει νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και εκτιμά ότι το ελληνικό τραπεζικό story έχει ακόμη δρόμο και το επόμενο κεφάλαιο στηρίζεται πλέον λιγότερο στην εξυγίανση των ισολογισμών και περισσότερο στην οργανική ανάπτυξη. Η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης, τα διαφοροποιημένα έσοδα από προμήθειες, το χαμηλό πιστωτικό κόστος και η πειθαρχία στις δαπάνες αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρά τα κέρδη το 2026-2027, ακόμη και εάν υπάρξουν νέες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια.

H Citigroup με αφορμή την πολύ καλή εικόνα των αποτελεσμάτων β' τριμήνου των ελληνικών τραπεζών η οποία και οδηγεί σε υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία το σύνολο του έτους δηλώνει «αγοραστής» τους και αυξάνει σημαντικά την τιμή - στόχο για την Alpha Bank στα 5,30 ευρώ για την Πειραιώς, η Citi ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 11,40 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα η Citi δίνει τα 17 ευρώ.

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Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές αποτιμήσεις μέσω της πιστωτικής επέκτασης και της αξιοποίησης των συσσωρευμένων κεφαλαίων τους. Με discount διαπραγματεύονται οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με την UBS και ανεβάζει τις τιμές-στόχους στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, 18,70 ευρώ για την Εθνική, 5,10 ευρώ για τη Eurobank και 4,90 ευρώ για την Alpha Bank.

Σημειώθηκε άνοδος 0,31% την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε -Έχουν καταγραφεί κέρδη 23,70% από τις αρχές του έτους

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.623,25 μονάδες, έναντι 2.615,07 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,31%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται σε ποσοστό 2,08%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 23,70%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,45%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 25,31%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,22%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 11,44%.

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Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,27%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 34,18%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.191,335 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 238, 267 εκατ. ευρώ, έναντι 288,674 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 409 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 190,291 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 44,038 δισ. ευρώ.