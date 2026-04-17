﻿Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαίο ράλι ανόδου 3,75% με αιχμή τις τράπεζες και θετικό διεθνές κλίμα - iefimerida.gr

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε ισχυρή άνοδο την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, ενισχυμένη από το θετικό διεθνές κλίμα και το ράλι των τραπεζικών μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,75%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον S&P 500 να καταγράφει ιστορικά υψηλά, ενώ η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ενίσχυσε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου από τους επενδυτές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Ισχυρό καταλύτη για την άνοδο αποτέλεσαν οι τραπεζικές μετοχές, με διεθνείς οίκους, όπως UBS και HSBC, να διατηρούν θετική στάση, υπογραμμίζοντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, παρά το πρόσφατο ράλι.

Οι νέες τιμές-στόχοι ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα για τον κλάδο, ενώ η Eurobank Equities επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών παραμένουν ισχυρά, παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο.

Δείκτες και αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, με εβδομαδιαία άνοδο 3,75%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 8,88%. Ο τραπεζικός δείκτης ξεχώρισε με άνοδο 7,33% την εβδομάδα και ισχυρή ετήσια επίδοση.

Αντίστοιχα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε σημαντικά, με την αξία συναλλαγών να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη επενδυτική κινητικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.