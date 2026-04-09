Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 2,63% με μεγάλες απώλειες σε τράπεζες και ενέργεια, ενόψει Πάσχα - iefimerida.gr

Με πτώση έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τις τράπεζες στο επίκεντρο και τους επενδυτές επιφυλακτικούς.

Πτωτικά, αλλά με πιο ήπιους τόνους σε σχέση με την εγχώρια αγορά, κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρουσιάζονται επιφυλακτικοί με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται και πάλι ανοδικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.225,74 μονάδες (-2,63%) και ενδοσυνεδριακά να αγγίζει τις 2.225,22 μονάδες (-2,66%). Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.123.180 μετοχές.

Οι μεγαλύτερες άνοδοι και πτώσεις

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι ΕΛΠΕ (+1,75%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,04%) και ΟΤΕ (+0,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι Alpha Bank (-5,75%), Eurobank (-5,09%), Allwyn (-4,32%), Optima Bank (-4,30%), Εθνική (-4,23%), Πειραιώς (-4,01%) και Metlen (-3,17%).

﻿Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης - Τιμές και μεταβολές

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

AKTOR: 10,0400 -2,14%

ALLWYN: 14,4000 -4,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,8000 -2,98%

METLEN: 36,1000 -3,17%

OPTIMA: 8,9000 -4,30%

ΤΙΤΑΝ: 48,6200 -1,26%

ALPHA BANK: 3,6400 -5,75%

AEGEAN AIRLINES: 12,5200 -2,26%

VIOHALCO: 13,5000 -1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 38,8000 +1,04%

ΔΑΑ: 10,6700 -1,57%

ΔΕΗ: 19,2900 -1,78%

COCA COLA HBC: 50,0000 -1,38%

ΕΛΠΕ: 9,8700 +1,75%

ELVALHALCOR: 3,9650 -0,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2800 -4,23%

ΕΥΔΑΠ: 9,2000 -2,13%

EUROBANK: 3,7320 -5,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0350 -2,19%

MOTOR OIL: 38,4600 -1,13%

JUMBO: 23,4400 -0,93%

ΟΛΠ: 38,0500 -1,42%

ΟΤΕ: 17,9000 +0,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0980 -4,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,5400 +0,39%