Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο, με μοχλό τις τράπεζες - iefimerida.gr

Με άνοδο, αλλά και με έντονη διαφοροποίηση μεταξύ τραπεζών και ενεργειακών τίτλων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,03 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,66%, ενώ κινήθηκε μεταξύ 2.601,45 και 2.626,73 μονάδων. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ολοκλήρωσε στις 6.718,01 μονάδες, με κέρδη 0,86%.



Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 443,51 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό όγκο στα 58,89 εκατ. τεμάχια. Η τραπεζική υπεραπόδοση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, αντισταθμίζοντας τις ισχυρές πιέσεις στα διυλιστήρια, στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στον ΟΤΕ. Το ενδιαφέρον στράφηκε παράλληλα στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εννεαμήνου, με τη Eurobank να ανοίγει τον σχετικό κύκλο μετά το κλείσιμο.

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Τα μεγαλύτερα κέρδη και απώλειες

Στην κορυφή των κερδών του FTSE 25 βρέθηκε η Alpha Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,72%. Ακολούθησαν η ΔΕΗ με άνοδο 3,45%, η Τράπεζα Κύπρου με 3,38%, η Εθνική Τράπεζα με 3,33% και η Optima bank με 3,19%. Θετική ήταν, επίσης, η εικόνα της Eurobank, της Πειραιώς και της Cenergy, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση των αγοραστικών εντολών σε τραπεζικούς και επιλεγμένους βιομηχανικούς τίτλους.



Στον αντίποδα, η Motor Oil σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, υποχωρώντας κατά 5,63%. Η HELLENiQ Energy έχασε 5,02%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 3,39%, ο ΟΤΕ 2,42% και η Coca-Cola HBC 1,80%. Οι απώλειες στα δύο διυλιστήρια συνδέθηκαν με την υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, ενώ οι πωλήσεις σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους περιόρισαν την τελική άνοδο της αγοράς.



Τον υψηλότερο τζίρο συγκέντρωσε η Εθνική Τράπεζα με 103,46 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με 78,14 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 72,46 εκατ. ευρώ. Οι τρεις μετοχές αντιπροσώπευσαν μαζί περισσότερο από το μισό της ημερήσιας συναλλακτικής αξίας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών.



Το κλείσιμο κοντά στα υψηλά της ημέρας ενίσχυσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, χωρίς όμως να αναιρεί τις απώλειες του Οκτωβρίου. Η περιοχή των 2.650 μονάδων παραμένει το επόμενο κρίσιμο επίπεδο αντίστασης για τους αγοραστές.



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Η αγορά διατήρησε τελικά το όριο των 2.600 μονάδων και πλησίασε το υψηλό ημέρας, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Ωστόσο, η μεγάλη απόκλιση μεταξύ τραπεζών και ενεργειακών τίτλων έδειξε ότι οι επενδυτές παρέμειναν επιλεκτικοί, ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης του Οκτωβρίου και της συνέχισης των εταιρικών ανακοινώσεων.

