Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκρηκτική άνοδος με 6,58% -Άλμα 9,3 δισ. ευρώ στην κεφαλαιοποίηση - iefimerida.gr

Με την επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οι χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν θεαματική ανάκαμψη.

Η χρηματιστηριακή αγορά υποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός με εντυπωσιακή άνοδο, με την κεφαλαιοποίηση να αυξάνεται κατά 9,3 δισ. ευρώ και τα επίπεδα της αγοράς να ξεπερνούν αυτά πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου κάνουν «βουτιά», μετριάζοντας τους φόβους για ενεργειακή κρίση, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές.

Τραπεζικές μετοχές στην πρώτη γραμμή

Ιδιαίτερα ενισχυμένος ήταν ο δείκτης των τραπεζικών μετοχών, που κατέγραψε άνοδο 10,76%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.285,92 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 6,58%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και Wall Street

'Αλμα σημείωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν. Τα στοιχεία της ημέρας δείχνουν 526,43 εκατ. ευρώ αξία συναλλαγών και διακίνηση 96.275.924 μετοχών.

Mετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν: Alpha Bank (+13,06%), Πειραιώς (+12,00%), Elvalhalcor (+11,94%), Εθνική (+10,77%) και Optima Bank (+10,71%). Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν ΕΛΠΕ (-2,02%), Allwyn (-0,66%) και Motor Oil (-0,36%).

'Οπως σημείωσε πηγή της αγοράς: «Η ανοδική τάση αποτυπώνει την αισιοδοξία για σταθεροποίηση στην περιοχή και επιστροφή εμπιστοσύνης στους επενδυτές».

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • ΑΚΤΩΡ:10,2600 +3,43%
  • ALLWYN:15,0500 -0,66%
  • ΚΥΠΡΟΣ:9,0700 +6,14%
  • ΜΕΤΛΕΝ:37,2800 +8,94%
  • ΒΕΛΤΙΜΑ:9.3000 +10,71%
  • ΤΙΤΑΝ: 49,2400 +6,44%
  • ALPHA BANK: 3,8620 +13,06%
  • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ: 12,8100 +8,19%
  • ΒΙΟΧΑΛΚΟ: 13,6600 +7,39%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 38.4000 +6,96%
  • ΔΑΑ:10,8400 +4,94%
  • ΔΕΗ: 19,6400 +3,48%
  • COCA COLA HBC: 50,7000 +4,11%
  • ΕΛΠΕ: 9,7000 -2,02%
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 3,9850 +11,94%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 14,9100 +10,77%
  • ΕΥΔΑΠ: 9,4000 +2,17%
  • EUROBANK: 3,9320 +9,50%
  • ΛΑΜΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 6,1700 +4,14%
  • ΜΟΤΟΡ ΛΙΒ: 38,9000 -0,36%
  • ΤΖΑΜΠΟ: 23,6600 +3,32%
  • ΟΛΠ:38,6000 +3,76%
  • ΟΤΕ:17,7800 +2,77%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8.4360 +12,00%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15.4800 +3,34%
