Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.103,98 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, άνοιγμα με πτώση 0,14% - iefimerida.gr

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.103,98 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, άνοιγμα με πτώση 0,14%

Χρηματιστήριο
Φωτογραφία: INTIMENEWS / ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ασθενούς ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 4,69%

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.103,98 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,85%.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,08%), του ΟΛΠ (+0,63%), της Elvalhalcor (+0,62%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,57%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,49%), της Εθνικής (-1,25%), της Aegean Airlines (-1,11%) και της Eurobank (-0,74%).

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 21 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Intralot (+5,54%) και Unibios (+3,14%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Centric Συμμετοχών (-2,37%) και Εβροφάρμα (-2,27%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

