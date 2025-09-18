Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,60% -Στις 2.031,44 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών - iefimerida.gr

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.031,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,81%), της Σαράντης (+1,62%), της Viohalco (+1,30%) και της Eurobank (+1,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-0,60%) και της Coca Cola HBc (-0,53%).

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 11 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,84%) και Cenergy (+3,01%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Frigoglass (-1,92%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-159%).