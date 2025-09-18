 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,60% -Στις 2.031,44 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,60% -Στις 2.031,44 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Χρηματιστήριο
Φωτογραφία αρχείου: INTIMENEWS / ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.031,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,81%), της Σαράντης (+1,62%), της Viohalco (+1,30%) και της Eurobank (+1,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-0,60%) και της Coca Cola HBc (-0,53%).

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 11 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,84%) και Cenergy (+3,01%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Frigoglass (-1,92%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-159%).

