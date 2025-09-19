 Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.031,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,23% - iefimerida.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.031,69 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,23%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης (19/9) του Χρηματιστηρίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.031,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,45%.

Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,36%), της Metlen (+1,27%), της Elvalhalcor (+1,26%) και της Eurobank (+0,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-0,36%), της ΔΕΗ (-0,35%) και της Motor Oil (-0,31%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κέκροψ (+4,78%) και Ίλυδα (+2,11%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-2,19%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-2,07%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

