Χρηματιστηριακός σεισμός σε ΗΠΑ και Ασία: Βουτιά στις μετοχές τεχνολογίας, «φταίνε οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία έχασαν κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ασία, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για πιθανή επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εντάθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τις νίκες των Δημοκρατικών.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, μετά τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, καθώς οι προεκλογικές τους εκστρατείες είχαν στο επίκεντρο την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση άνω του 5,5%, χάνοντας περίπου 2,5 τρισ. δολάρια (1,9 τρισ. λίρες) σε χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones, ενώ και άλλοι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν επίσης μεγάλες απώλειες, στις χειρότερες ημέρες τους από το 2025, σύμφωνα με το BBC.

Το sell off εντείνει τους προβληματισμούς των επενδυτών σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν τελικά τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν το πρωί της Παρασκευής οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στις μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν μικροτσίπ και εξοπλισμό απαραίτητο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία ήταν χαμηλότερος κατά 6% στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μνήμης Kioxia έχασαν πάνω από 12,6% και η ανταγωνίστρια Tokyo Electron υποχώρησε κατά 9,5%.

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Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής τσιπ SK Hynix σημείωσε πτώση άνω του 11,5%, ενώ η Samsung υποχώρησε κατά σχεδόν 10%.

Η πτώση των τιμών στη Σεούλ οδήγησε τον δείκτη Kospi σε πτώση άνω του 8,5%, ενεργοποιώντας τον λεγόμενο «διακόπτη ασφαλείας» (circuit breaker), έναν μηχανισμό που αναστέλλει προσωρινά τις συναλλαγές για να περιορίσει τις πωλήσεις πανικού.

Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε πτώση άνω του 8,3%, με τον γίγαντα κατασκευής μικροτσίπ TSMC να υποχωρεί κατά σχεδόν 8,5%.

Αυτό σηματοδοτεί μια «συνέχιση των ανησυχιών» σχετικά με το επίπεδο των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπως δήλωσε η Britney Nguyen, αναλύτρια μικροτσίπ της MarketWatch.

Πίεση στα data center



Στις εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί προώθησαν την ανάγκη περιορισμού της επέκτασης των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, δεκάδες προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο να περιοριστεί η δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων, τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η εκλεγμένη Δημοκρατική κυβερνήτης του Τέξας, Τζίνα Χινοχόσα, διεξήγαγε έντονη προεκλογική εκστρατεία κατά των data center, υποσχόμενη την επιβολή μορατόριουμ στις νέες κατασκευές στον τομέα αυτό.

«Δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι Δημοκρατικοί» λέει ο Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.

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Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με μεγάλη πτώση

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025, εν μέσω ανησυχίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης υποδομών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 1.833,06 μονάδων (-3,44%), στις 51.523,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 1.421,51 μονάδων (-5,52%), στις 24.314,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 334,89 μονάδων (-4,36%), στις 7.353,73 μονάδες.