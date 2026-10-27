Χωριάτικο: Πώς «έκαψε» το κύκλωμα Γιαννακόπουλου η διαφορά τζίρου και τραπεζικών κινήσεων -Έτσι δούλευε το σύστημα με εταιρείες-βιτρίνες και μετρητά - iefimerida.gr

Το… κλασικό μοτίβο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσα από κανονικές και

«μαϊμού» εταιρείες αποκαλύπτουν οι έρευνες στο δίκτυο που φέρεται να είχε στήσει ο επιχειρηματίας Ά. Γιαννακόπουλος.

Τα πρώτα στοιχεία, που φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι μετά τις πολύμηνες έρευνες των Διωκτικών Αρχών, αυτό που «δένει» την υπόθεση -τουλάχιστον φορολογικά- είναι τα ευρήματα από τις διασταυρώσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τα όσα δηλώνονταν στην Εφορία.

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Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι προκύπτουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του δηλωμένου τζίρου στο MyDATA και των τραπεζικών κινήσεων στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.

Ο έλεγχος και το «μπλόκο» για να μην «ψυλλιαστεί» ο επιχειρηματίας

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ούτως ή άλλως… γνωστός, λόγω του παρελθόντος του, επιχειρηματίας, είχε μπει προ μηνών στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών. Στο επίκεντρο των ερευνών εξ αποστάσεως είχαν τεθεί η αλυσίδα «Bread Factory», καθώς και η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ά. Γιαννακόπουλου σε νησιά, κυρίως στη Μύκονο και στη Ρόδο.

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Το καλοκαίρι οι ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν «δέσει» υπόθεση φοροδιαφυγής σε μια από τις επιχειρήσεις του στη Ρόδο και ετοιμάστηκε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, προκειμένου να μεταβεί στο νησί για επιτόπιο, στοχευμένο έλεγχο. Ωστόσο, οι ελεγκτές έμειναν με τα…εισιτήρια στο χέρι, καθώς με εισαγγελική παρέμβαση μπήκε «μπλόκο» στον έλεγχο. Για ποιον λόγο; Βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας σε όλο το δίκτυο των εταιρειών του επιχειρηματία κι αν η ΑΑΔΕ έκανε το ντου στη Ρόδο, υπήρχε ο κίνδυνος ο Ά. Γιαννακόπουλος να «ψυλλιαστεί» ότι κάτι γίνεται και να καλύψει τα ίχνη των όποιων παρανομιών ή και να διαφύγει στο εξωτερικό, όπως επιχείρησε πριν τελικά συλληφθεί.

Το μοτίβο του ξεπλύματος και οι «αχυράνθρωποι»

Βασικός σκοπός του κυκλώματος ήταν το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από παράνομες δραστηριότητες εντός και, ίσως, εκτός Ελλάδας. Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν παρεπόμενες. Για τον σκοπό αυτό, είχε στηθεί ένα δίκτυο από τουλάχιστον 520 εταιρείες, «βιτρίνες» και νόμιμες, όπου συνήθως γίνεται εκτεταμένη χρήση μετρητών (cash intensive business) -όπως οι φούρνοι- και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος από την Εφορία.

Οι εταιρείες-«βιτρίνες» είχαν «αχυρανθρώπους» ως υπεύθυνους και, απ’ ό,τι φαίνεται, ανοιγόκλειναν με μοναδική ευκολία, όταν τα πράγματα ζόριζαν. Τα στοιχεία δείχνουν, μάλιστα, ότι εκεί που έκλειναν εταιρείες του κυκλώματος, άνοιγαν επιχειρήσεις με διαφορετικό ΑΦΜ και ονομασία, αλλά στον ίδιο ακριβώς χώρο και με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.

Για παράδειγμα, εταιρεία της αλυσίδας, με έδρα τον Ασπρόπυργο, που έκανε έναρξη εργασιών το 2017 και κατέβασε ρολά το 2022, είχε ως ετερόρρυθμο εταίρο με 50% τη Βουλγάρα υπήκοο Ν.Ζ. Η εν λόγω εμφανίζεται στο αντίστοιχο βουλγαρικό ΓΕΜΗ να κατέχει το 100% τριών εταιρειών εισαγωγών- εξαγωγών στη Βουλγαρία και το 40% εταιρείας εμπορίας ειδών διατροφής στην Ελλάδα, που έκλεισε το 2021. Το υπόλοιπο 60% το κατείχε -τουλάχιστον στα χαρτιά- ο Γ.Φ. Ποιο είναι το ενδιαφέρον; Ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται σε επιχειρήσεις που «σάρωσαν» τις παραλίες της Ρόδου, σε διαγωνισμούς για ομπρελοκαθίσματα.

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Με φόντο καταγγελίες για τη σχεδόν μονοπωλιακή δράση του Ά. Γιαννακόπουλου σε αυτούς τους διαγωνισμούς, με πολλές και διάφορες εταιρείες, από τον έλεγχο στα δεδομένα του ΓΕΜΗ προκύπτει ότι σε τρεις εταιρείες, οι οποίες και οι τρεις άνοιξαν το 2023 και έκλεισαν το 2025, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διοικητική σύνθεση. Κατ’ αρχάς, σε δύο από τις τρεις εμφανίζεται στο αρχικό σχήμα ο Γ.Φ. Και στις τρεις, μετά από λίγους μήνες λειτουργίας τους, έγινε αλλαγή καταστατικού και αλλαγή στη διοικητική σύνθεση, όπου ο Γ.Φ. αποχώρησε και στη θέση του μπήκε ο Φ.Τ. Σημειωτέον ότι και στην τρίτη εταιρεία αποχώρησε μέλος της διοίκησης και αντικαταστάθηκε και εκεί από τον Φ.Τ. Το κερασάκι στην τούρτα; Και οι τρεις εμφανίζονται να έχουν έδρα στην ίδια διεύθυνση, στην Καλλιθέα.

Η ζημιά για το Δημόσιο

Η παραπάνω εναλλαγή προσώπων, συχνά των ίδιων προσώπων, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των όσων φαίνεται ότι γίνονταν κάτω από τη μύτη των Αρχών. Από αυτό το… «κρυφτούλι» με την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, φαίνεται ότι έχουν μείνει απλήρωτοι φόροι και εισφορές πάνω από 100 εκατ. ευρώ, χωρίς ακόμα να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες της αλυσίδας.

Όσο για το πώς «ξεπλενόταν» το χρήμα, όλα δείχνουν ότι γίνονταν με τον… συνήθη τρόπο, εξού και οι λογαριασμοί του επιχειρηματία στο εξωτερικό. Ο τζίρος «φούσκωνε» με «μαύρα» μετρητά και εικονικά τιμολόγια. Στη συνέχεια, αυτός ο τζίρος νομιμοποιούνταν μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται και η αγορά ακινήτων, προκειμένου να ξεπλυθούν «μαύρα» μετρητά του κυκλώματος.