Χωριάτικο: Τους «πληροφοριοδότες» του Αγγελου Γιαννακόπουλου στο Δημόσιο ψάχνουν οι Αρχές -Στο μικροσκόπιο και άλλη αλυσίδα εστίασης - iefimerida.gr

Με ένα εξαιρετικά σύνθετο παζλ μοιάζουν οι έλεγχοι και πολύ περισσότερο οι καταλογισμοί φόρων και προστίμων, στο δαιδαλώδες δίκτυο εταιριών του Mr. Χωριάτικο.

«Κι όμως ελέγχονταν», απαντούν στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης στο ερώτημα για το πώς ο επιχειρηματίας είχε στήσει όλες αυτές τις εταιρίες κάτω από τη μύτη της εφορίας και δρούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία, «ξεπλένοντας» χρήμα και «φεσώνοντας» το Δημόσιο με απλήρωτους φόρους και εισφορές.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε όλο αυτό το διάστημα, που ο Mr. Χωριάτικο έστηνε την αυτοκρατορία του, οι εταιρίες ως ξεχωριστές οντότητες ελέγχονταν και επιβάλλονταν οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τη μη απόδοση ΦΠΑ και τη μη καταβολή φόρων εισοδήματος.

Εξ ου και η ζημιά των 100 εκ ευρώ, που έχει προκύψει από την έρευνα της Αστυνομίας. Με τη συσσώρευση αυτών των οφειλών, οι εταιρίες έκλειναν και άνοιγαν άλλες, με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλους διαχειριστές, αλλά με το ίδιο αντικείμενο και πολλές φορές στον ίδιο ακριβώς χώρο.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι ήταν αυτό που εμπόδιζε την αποκάλυψη του κυκλώματος; Δεν υπήρχε η δυνατότητα να αποδειχθεί η διασύνδεση όλων αυτών των εταιριών με τους «αχυρανθρώπους», με τον εγκέφαλο του κυκλώματος.

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Η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η διασύνδεση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1) κατά την ανάκριση, να «δείξουν» υπάλληλοι και διαχειριστές τον υποκρυπτόμενο πραγματικό ιδιοκτήτη

2) με τηλεφωνικές επισυνδέσεις και παρακολούθηση των εμπλεκομένων. Αυτή, η δεύτερη επιλογή, άνοιξε τελικά τον δρόμο στην αποκάλυψη

του παράνομου δικτύου.

Τα «βαθιά λαρύγγια»

Προφανώς, σε έναν κόσμο που δεν είναι αγγελικά πλασμένος, ο επιχειρηματίας είχε φροντίσει να «θολώσει» ακόμα περισσότερο τα νερά και να καλύπτει τα ίχνη του, κάνοντας τις… σωστές «γνωριμίες». Κι εδώ το «μπαλάκι» περνάει στο γήπεδο της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και του υπουργείου Οικονομικών, καθώς στο πολυσέλιδο διαβιβαστικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβάνονται «καυτά» στοιχεία για τουλάχιστον περίεργες επαφές του κυκλώματος με κρατικούς λειτουργούς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε έναν πρώτο γύρο εσωτερικού ελέγχου για καταγγελίες, που τυχόν είχαν γίνει για εταιρίες της αλυσίδας, δεν βρέθηκε κάτι τρανταχτό, ούτε στον ΕΦΚΑ, ούτε στην Επιθεώρηση Εργασίας, ούτε στην ΑΑΔΕ.

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Ωστόσο, με δεδομένο ότι στις επισυνδέσεις εμφανίζονται κωδικοί και πιθανότατα ονόματα, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει ένας κύκλος παράλληλων ερευνών για τα «βαθιά λαρύγγια» του κυκλώματος σε «ευαίσθητες» κρατικές υπηρεσίες.

Ανάλογη διερεύνηση θα πρέπει να αναμένεται και στο υπουργείο Οικονομικών, λόγω της εμπλοκής υπαλλήλων Κτηματικών Υπηρεσιών και των καταγγελιών για τις διαδικασίες παραχώρησης σε παραλίες, ειδικά της Ρόδου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι κεντρικές υπηρεσίες ψάχνουν μια προς μια τις συμβάσεις.

Νέα υπόθεση στα σκαριά;

Το μόνο σίγουρο είναι από τη στιγμή που άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, θα πρέπει να αναμένονται κι άλλες αποκαλύψεις, με υποθέσεις ανάλογης βαρύτητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στο «μικροσκόπιο» των Διωκτικών και Ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκεται άλλη αλυσίδα στο χώρο της εστίασης και το ζητούμενο είναι αν υπάρχουν και σε αυτήν την περίπτωση ανάλογα μοτίβα δραστηριότητας.

Αυτό που σημειώνουν, πάντως, παλιές καραβάνες της Φορολογικής Διοίκησης, είναι ότι με δεδομένο πως ισχύει, πλέον, δια ροπάλου η 5ετής παραγραφή, οι όποιες «αμαρτίες» των χρήσεων πριν από το 2020 έχουν παραγραφεί και μαζί τους έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ φόρων

και εισφορών.